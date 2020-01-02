家電及3C通路商全國電子(6281)總經理林政勳表示，今年少了節能補助政策加持，是營運最大的挑戰，今年公司擬定三大策略為旗下新品牌通路Digital City持續展店、透過網路平台與消費者有更多互動以及更加積極進行會員經營，期望每年業績都能有所成長並帶來長期效益。

全國電子持續擴展旗下新品牌通路Digital City，去年Digital City新增8家至全台達到13店，預計今年續增，今年底挑戰20家。在持續展店以及Digital City業績較佳挹注，今年Digital City可望占公司營收達一成。同時，全國電子也持續推動二代店，去年二代店占比達該店型總數之45~50%。

全國電子去年受惠冰箱、冷氣等家電節能補助，去年第四季單月營收維持年增兩位數，去年全年業績預估將創新高。今年春節續推優惠，且今年雖無節能補助但仍有貨物稅之優惠政策，預計春節檔期業績目標維持兩位數成長。

全國電子推出至今兩年半的全國電子全新3C通路品牌「Digital City」展店腳步穩健，目前達13店，預計第14家開在花蓮吉安鄉，今年底目標為全台達20家。

全國電子去年前11月營收達162.75億元，較前年同期成長6.71%，創歷年同期新高。去年12月營收續強，2019年全年業績將創新高。今年第一檔迎接春節家電購物潮，力推電視等大家電滿額送購物金活動，期望帶動本檔期營收維持兩位數成長之態勢。

(時報資訊)