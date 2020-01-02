2019年台灣車市在政府汰舊換新政策持續、各廠牌推出重量級新車並加重促銷力道的推動下，整體登錄數達到439,836台，年增約1%，創近14年來歷史次高紀錄。和泰汽車(2207)代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄台數達141,891台，創下2006年以來的銷售新高，亦突破歷史銷售的次高紀錄，佔有率達32.3%，蟬聯台灣車市龍頭寶座18年。

和泰車代理的TOYOTA品牌去年是國產車與進口車銷售的雙料冠軍，在全年銷售前10大乘用車款中更囊括了5個名次。其中，COROLLA ALTIS於去年3月推出大改款車型，也首度導入HYBRID車型，持續稱霸台灣汽車市場，去年登錄30,676台，連續19年蟬聯銷售冠軍；榜上第二名的休旅霸主TOYOTA RAV4同樣在去年3月推出大改款，去年全年登錄29,739台，年增57.5%，且創下自1997年導入台灣市場以來的新高紀錄，並穩坐台灣SUV市場NO.1的寶座。另外，YARIS及SIENTA在2019年，分別繳出13,978及13,401台的成績，穩居榜上第5名及第6名。

和泰汽車代理的LEXUS方面，2019年登錄22,295台，再創歷史新高，相比豪華車市場只有9.7%的成長，LEXUS大幅成長25.2%，且遠高於豪華車市場的成長幅度，成為豪華車總代理銷售第一名的品牌，在豪華車Top10排名內LEXUS就包辦了4台車，分別為第二名(NX)，第四名(UX)、第五名(RX)與第六名(ES)，其中RX在去年9月小改款後外觀內裝全面進化，2019年共登錄4,443台，稱霸中大型豪華休旅車級距。另外，NX車系在2019年7月創下單月破千台的成績後，年度累計達7,394台創下紀錄，穩坐中型豪華休旅車第一名。跨界休旅UX在推出後即廣受歡迎，在和泰汽車持續向日本母廠增取配額下，年度累計台數達4,578台，穩居小型休旅霸主地位。此外，ES也以超規格豪華房車之列，吸引更多年輕新貴入主，去年度累計台數達4,175台，成功摘下高級車中大型豪華旗艦的冠軍寶座。

(時報資訊)