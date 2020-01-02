日盛投信今（2）日表示，中國12月製造業PMI維持50.2，優於預期，大致上數據連二月維持在穩定的擴張區間。中國人行於1月1日宣布「全面降準-即自1月6日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點」，估計約此次降準釋放8,000多億元人民幣長期資金，此次降准節奏和力度上均符合預期，將幫助緩解小微、民營企業融資難融資貴等問題。對市場利率的整體下行是項利好，預計2020年債牛會更強。

日盛中國高收益債券基金經理人鄭易芸表示，全面降準落地揭開貨幣政策新年序幕，將有利於元月LPR下行、引導貸款利率下行。從穩增長和降成本的角度而言，貨幣政策都有進一步寬鬆的必要，無論從效果還是政策空間而言都支持降息的落地。2020年地方債可能會加量發行，其中，估計1月就會有三、四千億元人民幣的專項債發行規模，以及元月也是傳統的繳稅大月和常規的春節資金需求高峰等，市場對於流動性的需求比較強烈，這些需求都需要央行提供充裕的流動性作支撐。

鄭易芸指出，中國內、外有利因素改善供需形勢，製造業重返擴張區間收尾，美中將簽成貿易第一階段協議由預期轉向實現階段，改善企業信心，元月鉅額專項債發行在即，基礎建設需求帶動開工需求，製造業景氣擴張相對於服務業強勢。在房產方面，房地產產業的小降溫循環可能已經結束，政策再緊縮風險有限，土地市場已經快速降溫，部分房地產縮綁措施的釋出，房地產公司2019年多能達成20~25％的銷售成長率，後續中高收益債行情持續看好。

(工商 )