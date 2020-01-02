全國電2020年四大營運目標 營能持續成長 16:032020/01/02 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全國電總經理林政勳:全國電2020年四大營運目標 營能持續成長。圖／王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國電（6281）總經理林政勳2日表示，2020年全國電有四大營運目標，包括雙品牌策略、二代店汰舊換新、深化電子商務、營經規劃會員制度等；不過2020年政府節能補助結束，2019年基期墊高下，是2020年最大的經營挑戰，寄望靠著四大營運目標及2019年11月導入電子商務、3C通路品牌「Digital City」再擴點7間達20家的利多，盼望2020年營能持續成長。 (工商 ) #2020年 #2020 #國電 #目標 #營運 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜喊出推動全台「六塊肌計畫」 22:312019/12/29 政治 太極2020年營運看俏 股價漲停慶祝 09:572019/12/30 財經 《光電股》太極亮燈漲停，廣運集團同high! 10:342019/12/30 財經 《科技》12月面板報價反彈，2020年供需逐步穩定 11:252019/12/30 財經 需求推升及政策支持帶動 陸IC產能明年持續擴張 11:352019/12/30 財經 《台北股市》蘋果將推平價手機，金鼠年Q1台股不淡 12:502019/12/30 財經 全球經濟「慢球化」 2020年台灣向上轉折的關鍵年 13:032019/12/30 財經 蘋果將推平價版手機 2020年Q1淡季不看淡 14:422019/12/30 財經 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 2020第一對！中天主播張雅婷愛情長跑包小松13年宣布結婚 01:432020/01/01 娛樂 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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