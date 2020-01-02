全國電（6281）總經理林政勳2日表示，2020年全國電有四大營運目標，包括雙品牌策略、二代店汰舊換新、深化電子商務、營經規劃會員制度等；不過2020年政府節能補助結束，2019年基期墊高下，是2020年最大的經營挑戰，寄望靠著四大營運目標及2019年11月導入電子商務、3C通路品牌「Digital City」再擴點7間達20家的利多，盼望2020年營能持續成長。

(工商 )