新台幣強升使國內科技業蒙上匯損陰影，然對砷化鎵族群來說影響並不大，如穩懋（3105）、宏捷科（8086）原料以美元給付，搭配避險措施、自然避險，匯損對整體營運影響有限，而全新（2455）也有部分自然避險部位，英特磊IET-KY（4971）及環宇-KY（4991）均使用美元，因此，營運不受影響。

砷化鎵代工龍頭穩懋董事長陳進財表示，匯損對整體出口都不好，惟穩懋在原料幾乎為美元計價，小部分受到影響者也有採取避險措施，因此，「影響不大，都在預期之內」，2019全年度營收展望維持法說會預期，並未因匯損而有所調整。

宏捷科在購買機台及原料方面均使用美元，採自然避險，保留美元部位也不算多，因此，匯兌金額不大，對整體營運影響有限。對於宏捷科12月營收表現，法人預估，成長趨勢不變，再創雙率雙增的機會高，主要由於訂單滿載，今年過年將全員加班、不休假，目前訂單看至少到第一季，「往上成長趨勢非常健康，第二季應該也還算良好，須待過完年後客戶訂單情況而定」。

面對台幣強升，全新也有部分自然避險部位，惟法人表示，在美國客戶耶誕節放假、工作天數較少下，全新12月營收表現可能低於11月，不過，整體第四季營收表現應仍高於第三季。

供應鏈透露，這波新台幣升值太快太猛，產業各家或多或少都有匯損影響，惟少數生產基地位於美國的公司較能避開波及，如英特磊即表示，公司全數使用美元，因此，營運不受影響，僅在財報呈現時才轉為新台幣。

而環宇-KY則表示，在新台幣走升下，雖然公司以美元記帳的報表在轉換為新台幣營收時將會受些影響，但因成本與費用等均以美元記帳，因此，整體影響不大。

(工商 )