中租企業旗下先鋒基金交易平台繼2019年11月搶先推出重磅優惠「年終最狂盛典」，到年底全平台交易0手續費，定期定額及日日扣更為終身0手續費優惠。先鋒表示，於2020年推出「鼠我最狂」優惠，零手續費持續一整年！

先鋒基金交易平台總經理陳俊傑表示，2020年「鼠我最狂」優惠，是真正的全面零手續費，全平台不分配息不配息，不分股票、債券或平衡型，也不分境內或境外基金，均享單筆、轉申購、新設定之日日扣及定期定額零手續費，新舊客戶全都同享。

此優惠適用全平台40個境內外基金系列，其中也包含知名的基金公司如聯博、資本集團、NN(L)、摩根、富達、統一、元大等，讓投資人不用比價，滿足一站購足願望。

陳俊傑表示，先鋒仍將持續上架新基金，而且先前更調降投資門檻，無論定期定額還是單筆申購都只要新台幣3,000元起，透過基金平台的便利交易及最狂優惠，實現理財平民化、投資大眾化的經營理念與目標。

先鋒投顧也提出鼠年紅包理財三錦囊，不管年終多少都可透過333法則：3成理債、3成儲蓄、3成犒賞，讓年終更有效運用。孩子的紅包扣除學費，不妨做為單筆加碼儲備未來教育基金的銀彈，並選擇適合長抱的投資標的，透過長期投入，為孩子儲備更有餘裕的未來。

陳俊傑分析，中美貿易和談、英國脫歐憂慮平息，2020年更有美國大選助攻，有利延續全球多頭行情，無論股債皆有機會，建議投資人不妨趁先鋒基金交易平台「鼠我最狂」優惠來進場佈局。

(工商 )