王道銀行（O-Bank）即日起推出新春限時新戶好禮專案。王道銀行表示，凡於2020年3月31日前於王道銀行新開戶，即可享有新台幣30萬元內活儲年利率1.68％共3個月，且王道銀行用戶透過個人專屬推薦連結推薦親友成功開戶，還可獲得新台幣168元推薦獎金。

王道銀行說，新春限時新戶好禮專案是從即日起至3月31日止，於王道銀行新開戶，開戶成功次一營業日起，帳戶中新台幣30萬元以內的存款即享有活儲年利率1.68％共3個月之優惠，存滿30萬元期滿約可領取新台幣1,260元利息，若開立親子帳戶者，大人及小孩帳戶皆享優惠利率，消費者可趁機將年終獎金和新年紅包存進來，賺進優惠利息。

王道銀行說，無論新戶或既有用戶，凡於即日起至3月31日期間，透過個人專屬推薦連結推薦親友於線上成功開戶，且被推薦人於開戶次月底前啟用網銀並累計刷卡消費超過新台幣168元，推薦人即可獲得新台幣168元推薦獎金，推薦成功人數越多獎金越多，順手為自己賺紅包。

另針對王道銀行舊戶，只要是目前未參與王道銀行任何新台幣活儲優惠之既有客戶，均可享「六六大順」新台幣大額優利活儲專案。凡於1月31日前自他行轉入或匯入單筆新台幣50萬元以上之資金者，於次一營業日起，帳戶中新台幣200萬元以內的存款即享活儲優惠年利率0.66％共6個月，超過200萬元存款部分則以市場平均兩倍之活儲年利率0.3％計算，提供用戶資金運用的彈性，同時享優利。

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