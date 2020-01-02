2019年正式開通的滬倫通今傳喊停，傳由於英國政府對待香港反送中示威立場以及英國領事館前職員鄭文傑被捕一事，中英關係緊張下，中國決定暫停滬倫通計劃。

路透引述知情人士說法，此次滬倫通暫停主要是涉及政治因素。

中國證監會﹑上海證券交易所均無作出回應，倫敦證券交易所及英國財政部，均拒絕評論。

滬倫通在去年5月開通，華泰證券成為首家在英國發行全球預託憑證（GDR）的大陸上市公司。中國太保原訂於在2020年發行GDR，但已經停頓計劃。

(工商 )