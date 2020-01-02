中英關係緊張 傳滬倫通暫停 16:042020/01/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年正式開通的滬倫通今傳喊停，傳由於英國政府對待香港反送中示威立場以及英國領事館前職員鄭文傑被捕一事，中英關係緊張下，中國決定暫停滬倫通計劃。 路透引述知情人士說法，此次滬倫通暫停主要是涉及政治因素。 中國證監會﹑上海證券交易所均無作出回應，倫敦證券交易所及英國財政部，均拒絕評論。 滬倫通在去年5月開通，華泰證券成為首家在英國發行全球預託憑證（GDR）的大陸上市公司。中國太保原訂於在2020年發行GDR，但已經停頓計劃。 (工商 ) #英國 #中國 #證券 #計劃 #發行 也許您會感興趣 推薦閱讀 走過26年 發審委終成為歷史 04:092019/12/29 全球財經 波蘭海歸浪潮 04:092019/12/29 專題周報 宏碁筆電Swift影片英國奪獎 04:102019/12/29 《旺來報》 傳英國安全部門開綠燈 允華為參與部分5G建設 17:592019/12/29 國際 德國之翼本周一到周三 按計劃罷工 21:562019/12/29 財經 《其他電子》宏遠證主辦碩天可轉債，今底價101.5元競拍 07:452019/12/30 財經 《金融》Q4綠色債券發行額創單季高，利率長期看升 10:182019/12/30 財經 蘇花改通車 中華郵政發行郵票 13:342019/12/30 生活 中國新視野－G2太空戰 美國GPS對陣中國北斗 04:102020/01/01 全球財經 2020地方專項債發行 四川、河南打頭陣 12:392020/01/02 財經 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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