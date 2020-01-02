HTC （宏達電）今 (2) 日宣布旗下VIVELAND新推出大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum，此款最新上市遊戲由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理，支援2至6人連線遊玩，1月3日起於台北三創生活園區的VIVELAND、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND及香港荃灣的VIVELAND、台港三地同步上線。同時，也正式宣布插旗沙烏地阿拉伯王國；VIVELAND攜手當地業者在沙烏地東部大城Khobar開設的VR線下體驗店Xtra life，預計將於2020年第一季開幕。沙烏地阿拉伯甫於2019年9月首度開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，沙國王室近年來推動經濟改革，期能減少對石油的經濟依賴，而開發旅遊資源與發展娛樂事業正是改革計劃的核心部分。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示：「我們很高興能首度將VIVELAND的場地型娛樂體驗模式引進中東地區的沙烏地阿拉伯。在Xtra life體驗店中，一共將配備使用超過70組VIVE Pro McLaren Limited Edition頭盔，而VIVELAND專區中規劃有9個不同的遊玩主題區域、以多人連線遊戲為主；由於VR秘室逃脫遊戲已成為全球玩家最喜愛的遊樂園主題項目之一，之後也計畫會在當地陸續推出大型VR密室逃脫遊戲。」

《恐懼聖所》Sanctum遊戲內容簡介

世界上所有黑暗的地方，都有可能讓你內心的恐懼成真，你應該盡量的遠離它。但在今天你卻收到了老朋友提出的求救信，要求你的幫助。在信中，她描述了她對附近森林中失踪人口問題的調查報告。你需要協助進行調查。請小心，當你在古老的廢棄修道院中遇到沉睡中神秘力量時，您必需冒著靈魂被吞噬的生命危險，揭開這個黑暗庇護所隱藏的可怕秘密。

上市日起至1/22止，凡購買《恐懼聖所》Sanctum，可立即參與隨抽隨樂活動，詳情請見店內公告。

(中時電子報)