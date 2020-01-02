新黨主席郁慕明接受媒體人唐湘龍廣播節目專訪，表示自己並非吹哨給自己人壯膽，而是根據「蔡英文執政不力」、「民調失真」、「支持韓國瑜不等於支持國民黨」、「庶民挑戰權貴」、「蔡英文表現像在野」的五大理由，預判韓國瑜最後會贏蔡英文。

唐湘龍在節目中挑戰，郁慕明先前就說韓國瑜會贏，到底是真心認知，或只是喊給藍營壯膽？唐湘龍也強調，郁慕明縱橫台灣政壇已四十年，幾乎已到「成精」的地步，郁慕明從助選、參選、輔選都經歷過，看過台灣大大小小歷屆選舉，一定有獨到的見解。

郁慕明說，自己四十年政壇歷練，很少有預判失準的時候，他是根據五大理由，判斷韓國瑜最後會贏。第一，蔡英文執政，成績不好是事實，一些人對韓國瑜不夠滿意，但蔡英文卻是已經完全執政，結果除了「芒果乾」毫無建樹。既然做不好，換人做做看，過去民進黨都這麼教人民，現在人民也會這樣做。

第二，郁慕明表示，自己最早就直指民調不可信，因為最準確的民調都在各陣營內部不會公布，公布的很多就跟網軍一樣，是刻意帶風向的一種宣傳。有的民調蔡英文甚至贏韓國瑜快四十趴，如果真是如此，選舉早不用選了，何必還要天天大力黑韓，甚至動用情治機關監控人民臉書？

第三，郁慕明認為韓國瑜不等於國民黨，很多人不是支持國民黨，而是支持韓國瑜。韓國瑜催動出的挺韓大軍，包括媒體上為韓國瑜辯護的許多庶民韓粉，他們都不是國民黨，很多以前還是民進黨的鐵桿支持者。支持韓國瑜的群眾，超越了傳統藍營的結構，尤其很多是中南部的基層老百姓，他們的熱情比傳統國民黨更有力！

第四，郁慕明說，韓國瑜代表庶民，挑戰權貴作風的蔡英文，庶民的選票遠比權貴多很多。民進黨批評韓國瑜及親戚有房子，想以此說他不是庶民，但庶民不等於窮人，庶民是苦民所苦的人格魅力，這是韓國瑜的天性使然，能夠與廣大民眾打成一片，不是大小姐派頭的蔡英文能夠學會，她就是想學也學不像，只會東施效顰而已。

郁慕明最後說，蔡英文不像執政者，拿不出政績，反而除了攻擊韓國瑜，就是大賣「芒果乾」，活像是個在野者。反觀韓國瑜提出青年政策、創新委員會、雙語教學、提振中南部、智慧支付、重啟核四、恢復特偵組等，人民很有感。民進黨如果這麼愛做在野黨，就送他們回去在野吧！

(中時 )