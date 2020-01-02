富含膳食纖維及維生素C的芹菜，不但營養價值豐富，而且冷熱皆宜，大部分人都只吃芹菜的莖，其實大錯特錯！營養師表示，最營養的部分就是芹菜葉，丟棄非常可惜。

根據由專業營養師和媒體人組成的健康工作室《爆炸營養食堂》報導，營養師彭鑫蕊指出，新鮮的芹菜葉，營養價值不比根莖低。芹菜根莖每1百克的水分含量為95.4g、蛋白質1.2g、碳水化合物4.5g、膳食纖維1.2g、維生素C8mg、鈣含量80mg；芹菜葉每1百克的水分含量為89.4g、蛋白質2.6g、碳水化合物5.9g、膳食纖維2.2g、維生素C22mg、鈣含量40mg。

數據顯示，芹菜葉的膳食纖維及維生素C含量都比芹菜根莖要高，營養師建議，料理時可以把芹菜葉與根莖一起炒，或者拿芹菜葉來煮湯；燉肉時候放上芹菜葉，還可以達到去腥的作用。

由於每百克芹菜根莖中的鈉成分有159mg；每百克的芹菜葉鈉成分也有83mg，所以煮芹菜時無須放入過多的鹽，以免鈉含量過高。此外，若芹菜葉已經變黃、腐爛，營養也會跟著流失，就應該丟棄，不要再食用。

(中時電子報)