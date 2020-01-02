「第八屆台中市都市空間設計大獎」日前揭曉，「惠宇大聚」獲得年度空間設計大獎；而「慶仁之間」、「理和歇雲」、「陸府原森」、「新業宜家」等建案，則分別獲得建築空間類的經典獎、傑出獎等獎項的肯定。

評審長沈芷蓀於作品展覽開展時表示，這一屆的都市空間設計大獎特別著重於「空間與都市共享」的概念，如建商將私有空間開放予民眾活動休憩的設計，將是抓住評審目光的重要關鍵。

台中市都發局長黃文彬提到，榮獲年度都市空間設計大獎的惠宇「大聚」，縮小建蔽率，貢獻大半的法定空地做為友善鄰里的開放空間，更是集合住宅的空間設計典範，盼在優秀作品的帶領下，台中市未來有更多經典、卓越與傑出的作品產生，再創都市美學新頁。

「惠宇大聚」由綠意建築大師劉偉彥操刀設計，1400坪的建築基地當中，以包括青楓、樟樹、五葉松、櫸木等台灣原生樹種，打造出1000坪森林意象的開放空間，將鄰里共享、友善城市的理念導入到建築作品當中，讓社區的綠意得以延伸，成為最美好的善意。

另外，「陸府原森」獲得建築空間傑出獎，陸府建設特助林勝忠表示，除了感謝所有為這個作品付出的工作夥伴之外，更重要的是從業主、設計者、使用者三方面的團結與認同，才能創造出最好、最溫暖的社區空間，才能為台中市帶來最友善的環境!

而「慶仁之間」於基地前退縮大範圍空地，以友善鄰里為出發點，將開放空間以大量植栽綠化，與一旁的審計新村相互輝映，提供來往遊客一個駐足休憩的場域，成為台中最美的風景之一。

(工商 )