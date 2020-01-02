在2019年成功代理標售台灣史上規模最大的單一產權商用不動產「台北京華城」土地，以372億元一舉決標的戴德梁行董事總經理顏炳立，今（2）日在新春展望2020年商用不動產市場時指出，「2020年房市是「春花夢露」的一年，只有露水、不會是雨水！」不會春花怒放，也不會大幅放量；但是商用不動產的辦公、以及土地，是今年最被看好的雙主軸。

顏炳立為2019年商用不動產市場的大贏家，展望2020年，他依舊春風得意的指出，去年他在最早的市場趨勢預測中，準確預料到「貓的市場不會有老虎的雄風！」「玉蘭花也不會賣到玫瑰花的價格」但是買家要「備糧等風再起」，所以去年一整年，土地市場是成交爆量的，爆出天量，其中有八～九成，是被建商買走；至於戴德梁行，全年市佔率，就佔了兩成多。

展望2020年，顏炳立表示，這些年來他都會用一首歌來詮釋市場走向，像2013年他說過是「無言花」，2014年是「可憐戀花再會吧」，2015年是「悲情城市」，2016年是「你著忍耐」，而且房市自高點下來，將會呈現「四年緩跌，四年盤整」，至少要等八年，至於2017年是「心事誰人知」，2018年則是「雨夜花」，2019年是「港都戀歌」。進入2020年，預期會是「春花夢露」的一年。

顏炳立表示，2020年的房市，不會春花怒放，看起來會是平穩的，但是量不會放量，「露水而已，不會是雨水」。觀察市場面，其實這幾年外資是沒進來房市的，海外台商回流也沒有進到房地產、而是擴廠或投入股市。

顏炳立表示，未來的一年，預期將會呈現土地、辦公兩大市場，雙主軸演出。尤其辦公，會聚焦在預售市場。

至於豪宅市場，顏炳立預期，將是「孤芳自賞」，玫瑰花沒有行情，玉蘭花才有市場。總體住宅市場，是「膨風水雞台沒肉！」蛋白蛋黃，各就各位；不過，蛋白區土地行情，會再熱一年。

顏炳立預期2020年的土地市場，成交總額將不會超越2019年的3,000億元，估計大概在2,500億元；至於商用不動產，全年成交總額約1,000億元；在全台建物買賣移轉登記棟數方面，估計會比2019年再成長一點，大概落在30.5萬棟。

顏炳立表示，「我曾說過，如果接近30萬棟，那麼房市就是代表落底了，目前2019年全年應該會接近30萬棟，勉強說，應該是已經落底了，有自用的有投資的買盤；但現在買家不會再追價，所以估計成交量也不會增加太多，今年全年移轉棟數大概有30.5萬棟。

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