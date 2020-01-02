今（2020）年1月正值大選及農曆春節假期，返鄉旅客勢必增加，為防堵非洲豬瘟入侵台灣，財政部關務署表示，海關將於各機場及港口對自高風險地區入境旅客全面檢查託運及手提行李，並對所有進口郵包及快遞貨物持續實施100％X光檢查，維護我國農畜產業與台灣滷肉飯。

關務署表示，2019年春節假期海關查獲旅客違法攜帶豬肉製品包括火腿腸、臘腸、火腿三明治、肉包、肉粽、豬肉餡餅、豬肉丸、東坡肉、燕肉、燕皮、肉鬆、肉鬆麵包、肉鬆蛋捲及肉鬆口味米果等，中秋前夕亦於邊境查獲大量含豬肉月餅，上述食品雖屬常見傳統節慶禮品及地方特產，但均有傳播非洲豬瘟等動物傳染病風險。

關務署強調，旅客違法攜帶豬肉製品遭海關查獲均移由防檢局裁處，該局依「動物傳染病防治條例」第45條之1規定，對自疫區入境且屬初犯者處新台幣20萬元罰鍰，例如印尼自去年12月13日列入非洲豬瘟疫區後，自印尼入境之違規旅客即適用20萬元裁罰標準。

另廠商或個人進口貨物夾帶未經檢疫之豬肉製品等動物產品，無論是否來自疫區，依同條例第41條規定可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

(工商 )