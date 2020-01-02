普慈共修會明（3）日前往瑞芳國中「寒冬送暖」，普慈共修會顧問蔡家福和理事長葉展慈率領共修會的成員共計18位，帶來豐盛的物資，近千位的弱勢學子受惠。

普慈共修會顧問蔡家福先生帶來豐盛的物資─包含牙膏、牙刷、肥皂(藥皂)、布鞋、乳膠手套、活性炭口皂。今年還加碼致贈學生成績進步獎學金五位─捐贈給瑞芳區中小學，包括義方國小、和美國小、鼻頭國小、侯硐國小、福連國小、柑林國小、瑞芳國小、上林國小、十分國小、貢寮國中、雙溪高中、瑞芳國中等12間中小學。

寒冬送暖捐助活動起源於前年本校教師為身心障礙學生申請向金玉梅慈善會主辦和中華身心障礙動休閒協會協辦申請相關獎助學金，從中發現瑞芳弱勢學生眾多，主動詢問是否需要物資協助。

普慈共修會理事長葉展慈表示，親自到校參訪後，深深被瑞芳國中王綠琳校長的辦學認真及無私付出所感動，同時也看到瑞芳地區弱勢學子們的需求，因此募集各界善心物資，促成此次普慈共修會寒冬送暖，並延續之前理念，

葉展慈說，每次來到這瑞芳國中就好像回到自己的家，以往到瑞芳都陰雨綿綿，今天卻是個陽光普照的好天氣，普慈共修會將陽光與愛帶進瑞芳，希望這份愛能延續下去，甚至擴大到整個瑞芳區。

會中前副縣長、立委暨普慈共修會顧問蔡家福表示，覺得很欣慰，領取普慈共修會物資的孩子，在各方面都有明顯進步，希望透過普慈共修會持續的捐贈，能讓學生更安心更努力於課業上，將來有成造福鄰里及社會。

瑞芳分區主心學校瑞芳國小校長盧娟娟代表全部受贈學校表示，感謝普慈共修會捐贈小小物資帶著滿滿的感動，讓偏鄉學子得以無憂生活所需。瑞芳分區地屬偏鄉，弱勢學生居多，還盼各界伸出援手，多一點關心、多一點愛心，幫助偏鄉弱勢學子，培育未來台灣棟樑人才。

(中時 )