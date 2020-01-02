就讀台中一中三年級的李弘翔從小與奶奶相依為命，受到社會資助與協助、再加上自己的努力，憑藉自立自強而向上，為回饋社會，李弘翔不僅加入學校榮譽服務隊，也投入兒福聯盟志工行列，日前他受推薦參加台大「希望入學計畫」、順利錄取外文系，盼一展所長。

提到辛苦扶養自己長大的奶奶，李弘翔說，奶奶因罹患疾病、身體狀況長期不佳，尤其在他就讀國二、國三時病情加劇，經常要臨時送奶奶到醫院就診，最嚴重時1周緊急跑醫院3次，也曾對自己的生活與其他同學不同而感到疑問，但會尋求教師、朋友傾訴，排解情緒。

因國小參加演講比賽開啟了他對語文科目的愛好，李弘翔逐漸對英文感興趣，他說，國小時受住家附近的安親班照顧、以便宜費用學習英文，之後到補習班打工、也以類似方式爭取可繳交較低學費補習的機會，期間受到不少人的幫忙。

受到社會資源的幫忙，李弘翔說，在自己有能力的範圍內也希望能回饋，決定加入榮譽服務隊，國三畢業後因奶奶過世、也加入曾協助過他的兒福聯盟當志工，希望鼓勵跟自己境遇相似的人「面對困難不要妄自菲薄」，要靠自己扭轉困境。

目前寄住在外婆家的李弘翔說，因喜歡靠自己的能力，除爭取獎學金當生活費，也會利用時間在學校打工，未來希望從事外交工作。

(中時 )