108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，賽前戰績同為5勝5敗的台灣師範大學和成功大學今天過招，爭取最後一張6強門票，台師大在大三陳怡萱17分、9籃板率領下，以73比36大勝，搭上6強末班車。

台師大是上季第4，本季面臨傷兵潮，預賽打起來相對辛苦一點，才會在最後一天才確定晉級6強，賽後教練梁嘉音指出，上一階段預賽不少比賽該贏未贏，導致原本預期應該會安然度過的預賽，最後卻是跌跌撞撞。

台師大陳雅彤今天歸隊小試身手，雖然上場時間不多，投籃命中率百分百。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

台師大陳雅彤、吳明臻等球員有傷在身，梁嘉音賽後苦笑表示，球隊真的沒本錢再有傷兵了，不然快不夠人手登錄12人，「到下一階段賽事有大約一個月時間調整，期許傷兵陸續歸隊。」

受傷的陳雅彤今天替補上場13分鐘小試身手，以2投2中命中率獲得4分，另有3籃板、2助攻、1阻攻、1抄截，隊友陳映慈贊助15分、7籃板；成大僅大二後衛王勻妤得分上雙位數，獲得15分。

(中時 )