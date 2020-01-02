美食外送平台foodpanda率先響應北市府制定的「台北市外送平台業者管理自治條例」草案，宣布攜手國泰世紀產險打造全新保險內容，調整後的外送員意外事故身故失能保度提升至200萬元，並增加實支實付型及日額支付型項目，外送員將擁有更堅實的意外事故保障。

近年來美食外送產業蓬勃發展，外送員權益及用路安全備受關注，foodpanda全台共與上萬名外送員合作提供外送服務，外送員平均用路時間較通勤族多出約2.5倍。公司高度重視外送員的安全及權益，盡力提供優於現行法定規範及主要同業的保險保障。

foodpanda表示，公司盡力為外送員努力打造更有保障、且仍保自由彈性的服務環境，領先業界透過「加強交通安全訓練及宣導」、「優化承攬行為準則」及「提供優於現行法規的保險內容」3大執行要點，持續優化服務準則及保障，落實企業社會責任。

foodpanda此次宣布攜手國泰世紀產險，自元旦起施行調整後的全新保險內容，包括因意外傷害致失能或死亡保障最高200萬元，意外傷害的醫療險實支實付型最高給付3萬元，以及日額支付型每日1千元，保費全部由foodpanda負擔。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司長期用心投入台灣市場，關心並重視每位外送員的安全及身心狀態，向來都提供外送員優於承攬關係、且優於主要同業的的保障內容，此次調整將帶來更堅實的意外事故保障。

對於外送產業發展，方俊強表示，美食外送平台為新經濟模式，公司持續配合政府機關指導、努力建立能與時俱進的企業型態，願景不僅是提供消費者外送的便利，更希望能提供台灣整體勞動環境更好的工作機會，並為台灣長期經濟成長盡一份心力。

(時報資訊)