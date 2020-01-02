為配合勞動事件法自2020年元旦起施行，苗栗地院於2日上午舉辦勞動調委授證典禮暨座談會，展現對該法施行的重視與籌備成果，苗栗地院這次共遴聘35位勞動調委，並在地院設立勞調解室，未來將由1位法官及2名勞動調委所組成的勞動調解委員會，來處理勞動事件法案件，透過調解方式解決，來減少案件進入訴訟程序。

授證典禮暨座談會由院長胡文傑主持，胡文傑表示，為回應社會各界的殷切期待，並利勞動調解新制能順利運作，司法院特指示全國各地院於同日同步舉辦，苗栗地院特別請民一庭庭長宋國鎮對於勞動調解程序的運作流程及考核詳細說明。民事科科長歐明秀並引導介紹法院勞動調解室的環境及相關設施，期待未來透過由一位勞動法庭法官與兩位勞動調解委員所組成的勞動調解委員會，達到迅速、妥適、專業、有效、平等來處理具司法人權指標性的勞動事件法案件。

苗栗地院這次共遴聘35位勞動調解委員，昨日由胡文傑授證給到場的27位委員，隨後舉行綜合座談會，對於新制的規定，勞動調解程序等細節詳加討論。苗栗地院強調，勞動調委並非勞方或資方的代言人，調委主要功能是要輔助法官，提供職場經驗與專業知識，不致讓法官認知與勞動現場有落差，且由承審法官主持及指揮整個調解程序，不易產生如以往勞資共識的方案，有未符法令的情形，然而新法上路難免有磨合期，有賴大家共同努力來尋求兩造可接受方案，減少案件進入訴訟程序。

至於勞動事件法重要內容包括有：

一、 勞動法庭的設置：設立勞動專庭或勞動專股。

二、 擴大勞動事件的範圍：包括建教生與建教合作機構間、招募求職者與求職者間、性別工作平等的違反、就業歧視、工作活動等爭議。

三、 擴大調解功能：所有勞資爭議均先進行調解，才能進入訴訟程序。組成調解委員會，由法官一人及代表資方及勞方的調解委員各一人組成。希望於3個月內調解完成。

四、 減少勞工的訴訟障礙：勞工為原告得在勞動提供地法院起訴；勞工為被告時，勞工得聲請移轉管轄到勞工之住所、居所或最後勞務提供地的法院管轄。勞工因確認僱傭關係或給付工資、退休金或資遣費涉訟，暫免徵收裁判費2／3。強制執行時，執行標的金額超過20萬元部分暫免徵收執行費。

五、 迅速的程序：調解原則上應於3個月內以3個期日終結。訴訟程序原則上以一個辯論期日，於6個月內審結。

六、 放寬保全處分的要件：擔保金額不得超過請求標的金額或價額的1／10。確認僱傭關係存在 ,勞工有勝訴之望，雇主繼續僱用非顯有重大困難，得依勞工聲請，為繼續僱用及給付工資之定暫時狀態假處分，並免供擔保

(中時 )