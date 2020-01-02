中興大學與采威國際資訊公司聯合建置大數據中心，2日在興大簽約，由興大校長薛富盛與采威董事長蕭哲君共同簽署。采威將以實體捐贈方式，和興大合作建置大數據中心，打造為中部地區人工智慧與數據分析人才的培育基地。

該大數據中心，設在興大資訊科學大樓601室，採共享工作環境，進行空間規劃，並建置AI大數據資訊分析所需的軟硬體設備。未來不侷限在興大的學生，只要是對大數據分析、程式應用、「SAP ERP系統」有興趣，同時想提前規畫未來職涯的人才，都可以至此人才培育中心，參加相關課程與技能訓練養成。

該中心主任，由興大理學院院長施因澤擔任。施因澤表示，在大數據與AI應用的潮流下，為解決產學界之間斷層與落差，興大理學院目前已設立「人工智慧與資料科學碩士在職學位學程」及「大數據產學研發博士學位學程」，並積極推動產學職涯規劃。

未來透過產業界提供實際案例的操作與課程學習，培育學生實務經驗與技術觀念，導入產業所需AI應用技術，提升學生未來社會競爭力；亦為企業培訓AI應用人才接軌市場需求，解決產業界人才匱乏的隱憂與學生畢業後面臨職場的斷層現象。

未來也可透過此中心，學生在校即可進行當前產業所需ERP系統操作及數據分析與應用，並由業師指導系統工具、產業問題、個案探討及資料的蒐集等相關課程。在大數據中心可進行系統操作、數據分析的訓練，並與相關背景的教授指導討論，發展更具突破性的技術，來解決實務問題，並累積實戰經驗值。

采威董事長蕭哲君，為興大應數系校友，長年回饋母校不遺餘力。采威創立至今，即將邁入20年，服務中小企業數逾五千家，營運領域涵蓋智慧製造與系統整合、智慧商務與雲端應用、智慧觀光與整合行銷、智慧聯網與數位治理、智慧教育與校園物聯網等。

采威此次與興大合作建置大數據中心，除希望縮小學用落差，培育產業界所需大數據、AI及跨領域專業人才外，亦希望協助產業進行數位轉型。

(工商 )