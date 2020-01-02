基於安全保障的考量，日本政府考慮制訂新法，當日本企業要引進高科技機器時，在稅制優惠措施方面，如果是日本或歐美製的產品將優先批准，此舉形同在防堵華為等中國企業。

日本讀賣新聞報導，日本政府考慮制訂「特定高度資訊電信等系統普及促進法案」（暫稱），並提交國會審理，期待今年夏天能施行，這項立法將屬於永久性的法律。

報導說，日本民間企業有意引進有關高科技、機密情報的機器，向中央政府申請稅制優惠或補助款時，經濟產業省等將根據以下3點審核，分別是1、安全性或信賴性，2、供應的穩定性，3、國際間的互換性。日本政府基於安全保障的考量，偏向鼓勵日本企業重視第1點，採用日本或歐美製的產品。

日本政府希望今年能開始實施這項措施，自動駕駛、遠距醫療服務等新產業基礎的5G基地台，將成為新法適用對象。這攸關日本企業能否獲得稅制優惠或補助金的支援。

報導說，具體而言，從2020年度（2020年4月起的財會年度）起的2年間，日本國內的手機大廠或製造業等要引進5G設備時，符合標準的日本製或歐美製產品較可能獲得法人稅扣除的優惠。有關5G新一代規格的研發，日本政府正研議是否補助日本企業的研發費。

美國總統川普去年5月以國家安全為由發布「保護資訊科技與服務供應鏈」行政命令，禁止美國企業採購對國家安全帶來威脅的外國電信廠設備。

世界貿易組織（WTO）援用關稅暨貿易總協定（GATT）第21條規定「因為安全保障的例外」，同意各國為保護安全保障上重大利益，可採必要措施與裁量。

(中央社)