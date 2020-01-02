國軍直升機墜毀，造成參謀總長沈一鳴等多位將領殉職， 蔡英文總統下令，從今天開始，所有國防軍事單位降半旗三天，以示哀悼。並指示國防部長嚴德發，要確保國軍軍心穩定，維持國防工作的穩健運作，不要受到影響，請國人放心。

蔡英文稍早在臉書表示，今天是悲傷的一天，國軍有好幾位優秀的將領和同仁，在事故中因公殉職。她已經到宜蘭，了解最新的搜救情況。

她說，殉職的沈一鳴參謀總長，是一位優秀、稱職的將領，也是大家愛戴的總長，他的離開，讓我們感到非常不捨，也感到非常悲傷。

她要向所有罹難者的家屬，致上最深的哀悼之意，已經請國防部全力給予協助各項後續事宜，讓家屬得到照顧。「我也已經下令，從今天開始，所有國防軍事單位降半旗三天，以示哀悼。」

同時，她也指示國防部嚴德發部長，等救援工作告一段落，務必釐清事故原因。最重要的是，在這段期間，要確保國軍軍心穩定，維持國防工作的穩健運作，不要受到影響，請國人放心。

(中時 )