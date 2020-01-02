2020年一開始，12生肖運勢就決定了你一整年的運氣和生活，命理專家林惠玉老師向《中時電子報》透露今年的12生肖整體運勢，快來看看你一開年的好運在哪裡吧。

屬鼠的人：1960、1972、1984、1996、2008、2020年生

庚子年對肖鼠之人而言有吉有凶，學業方面可得不錯成績，考試考核考運不錯，求職也有利，也適合考取證照。凶運方面肖鼠之人今年為小太歲，人際方面注意氣勢凌人而得罪人，會如煞車失靈沒有約束，身體方面也容易出現不適或反常甚至遭遇血光之災，注意自身太過強勢而導致的災患。

屬牛的人：1949、1961、1973、1985、1997、2009年生

肖牛人在2020年整體運勢上財運是最好的，橫財運，意外之財，投資容易獲利，肖牛人若是營銷企劃工作者今年尤其有利。男性桃花方面容易獲得異性的青睞，容易有異性主動來靠近，有利情人運。肖牛人2020凶運方面要注意底氣不足意志不堅，有偏財運但要注意口舌是非，偶爾自身出現叛逆韌性行為。

屬虎的人：1950、1962、1974、1986、1998、2010年生

整體而言肖虎人庚子年工作運勢不錯，事業上容易有不錯機遇，有利於職稱提升工作變動和調整，福利待遇提升或政策的照顧。但以上吉利雖多能把握住的確不多。凶運方面肖虎之人要注意容易有奔波勞碌的現象，也要注意意外血光，家中若有長輩也要多注意血光之災，也不太有利婚姻，容易孤獨。

屬兔的人：1951、1963、1975、1987、1999、2011年生

庚子年對肖兔之人禮遇良多，首先有助於與上司之間的關係協調，也有升職的機會，利於考試考核待遇提升並且謀事易成多進錢財，還有紅鸞桃花，有一定的感情機遇。凶運方面當心破財傷身的隱患，小心觸法官司，違反規則的事情減少可以有效降低官司糾紛，也要注意來的太快的感情別因為酒色給自己招來災禍。

屬龍的人：1952、1964、1976、1988、2000、2012年生

肖龍之人庚子年正財運不錯，有利於合作項目，商業合作，若有水產項目餐飲項目則更加有利，容易獲得穩定而持續的收益。今年肖龍人吃喝玩樂娛樂項目活動也會增多，心情愉快，並且容易結交到對自己有利的朋友，男性則異性緣增旺。

屬蛇的人：1953、1965、1977、1989、2001、2013年生

肖蛇人2020年整體運勢上有個好消息，有賺快錢的機會，錢財來的快。不過有這樣的機會能把握住的卻打了折扣，因此整體上看來吉祥實則卻是打平居多。凶運上小波折多，有耗財官訟和是非意外之災，可謂謀事多阻，並非平靜的一年。

屬馬的人：1954、1966、1978、1990、2002、2014年生

肖馬之人庚子年因為正財運勢有所提升的關係會發現穩定合法的收入有所提升，特別注意的是合法的收益，在正財收益提升的時候若心態有貪小便宜的情況則容易受騙！這部分要特別留意。肖馬男性今年也因為正財提升異性緣也會不錯。

屬羊的人：1955、1967、1979、1991、2003、2015年生

庚子年對肖羊之人而言偏財運不錯，有利於營銷策畫，透過聰明才智賺到不錯的錢財，投資，投機所得的錢財，自身思維多比較靈活可以為自己爭取不錯的收益。凶運方面肖羊之人要注意財運受損，災病纏身，遭遇偷盜，口舌是非官司，家人關係不協調甚至因為酒色帶來災難或敗財。

屬猴的人：1956、1968、1980、1992、2004、2016年生

肖猴人在庚子年自身呈現較強勢的狀態，凡事也較主動爭取和面對，多有拋頭露面的機會，人緣也相對旺，由此剛好有利項目以及技術上的合作，也利於儲蓄錢財。凶運方面注意因傲氣增長容易犯的官司口舌，因衝動引發的肢體傷害，由此也有散財訊號。

屬雞的人：1957、1969、1981、1993、2005、2017年生

肖雞之人在庚子年人氣水漲船高，可謂人氣王，也容易享受生活，去娛樂場所放鬆，有縱情酒色的味道，並且異性緣很不錯！凶運方面肖雞人庚子年有受困的狀態，自身處於弱勢，容易受鼓動而到聲色場所消費或者因為兄弟朋友而產生無謂花費導致破財，精神空虛，產生消極情緒。

屬狗的人：1958、1970、1982、1994、2006、2018年生

肖狗人在庚子年整體而言算逢凶可化吉，本身庚子年對肖狗人有利財運，穩定合法收益，雖然來的慢但會持續穩定，尤其水利項目餐飲項目，不過需要肖狗人多主動爭取否則難以把握住機會。凶運方面要注意有血光之災甚至牢獄之苦或失去親人，並不太利於婚姻！

屬豬的人：1959、1971、1983、1995、2007、2019年生

肖豬人在庚子年可謂多事之秋，身邊會多有朋友帶來的機遇，但需要自己主動多爭取並且要利益分享不是憑空得來，有利於文昌求取功名。凶運方面有破財現象，破壞福氣，和領導上司關係不良或產生反抗心理，也容易引發災禍，矛盾是非破財等現象。

(中時電子報)