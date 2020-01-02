為迎接2020，HTC（宏達電）今（2）日宣布特別推出新年優惠活動－《2020金鼠新春加碼》。針對旗下VIVE指定系列產品推出一整年暢享VR內容的優惠，另外在活動期間至HTC專賣店、HTC專櫃及中華電信與神腦國際門市，也可享有各款手機加碼優惠及獲得價值$1,280新年贈禮「撞色萬用手機袋」。

對於想要添購新娛樂設備或送一份別出心裁禮物的消費者，即日起至HTC專賣店及VIVE體驗門市，即可體驗最新虛擬實境內容，並且再享《2020金鼠新春加碼》購機好康，自1月1日起至1月31日止至全台HTC銷售通路，購買全系列VIVE、VIVE Pro及VIVE Cosmos主機加碼送VIVEPORT Infinity 12個月，可享一整年免費暢玩VR優質內容優惠 (總價值NT$3,468)，過年可以與家人及朋友一起享受一場VR秘境之旅！

此外，想趁著新年換支新手機的消費者，可以先瞭解市場手機規格趨勢。根據知名研究機構報告，大螢幕及追求更高螢幕佔比仍為2020的規格主流趨勢，多鏡頭也為消費者挑選手機的重要考量之一，手機提供臉部、指紋及虹膜辨識等生物辨識功能的普及度也將會更高。想替自己手機升級但荷包預算有限的話，HTC提供多款手機選擇，如最近新上市的HTC Desire 19s不到6000元，就帶給消費者廣角三鏡頭、6.2吋大螢幕及19:9比例的螢幕、3850 Amh大電力及指紋辨識與NFC行動支付功能。此外還有配備128GB儲存容量的旗艦機款HTC U12+及HTC U19e、與64G的HTC Desire 19+供選擇。

自1月1日起至2月14日止至HTC專賣店及HTC專櫃可享指定手機優惠折扣及指定手機舊換新優惠外，還可獲得價值$1,280專屬撞色萬用手機袋及限量HTC金鼠紅包袋。至中華電信及神腦國際門市同享「購機送專屬撞色萬用手機袋」活動！

(中時電子報)