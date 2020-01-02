空軍黑鷹直升機2日午發生墜毀，機上人員包括參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難，台北地檢署目前指派主任檢察官沈念祖、檢察官林希鴻，帶同2名書記官及3名法醫共7人趕赴宜蘭，與宜蘭地檢署秉持「尊重死者及家屬、盡快安置遺體」的原則進行大體相驗工作。

據了解，這次墜機地點位於新北巿烏來區、宜蘭縣礁溪鄉交界的烘爐地山區，北檢、宜檢都可能有管轄權，由於界限尚未釐清所以轄區不明，不過，考量尊重軍方、死者，並協助家屬儘快安置遺體，雙方決定先共同4組人員先進行相驗工作，再由台灣高檢署確認案件繫屬。

(中時 )