黑鷹直昇機墜機 北檢宜檢合力相驗 16:272020/01/02 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黑鷹直昇機墜機北檢宜檢合力相驗。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍黑鷹直升機2日午發生墜毀，機上人員包括參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難，台北地檢署目前指派主任檢察官沈念祖、檢察官林希鴻，帶同2名書記官及3名法醫共7人趕赴宜蘭，與宜蘭地檢署秉持「尊重死者及家屬、盡快安置遺體」的原則進行大體相驗工作。 據了解，這次墜機地點位於新北巿烏來區、宜蘭縣礁溪鄉交界的烘爐地山區，北檢、宜檢都可能有管轄權，由於界限尚未釐清所以轄區不明，不過，考量尊重軍方、死者，並協助家屬儘快安置遺體，雙方決定先共同4組人員先進行相驗工作，再由台灣高檢署確認案件繫屬。 (中時 ) #相驗 #北檢 #遺體 #黑鷹 #墜機 #黑鷹直升機 #墜機 #烏來 #礁溪 #遺體 #相驗 #宜檢 #北檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 10:462020/01/02 生活 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事》侯友宜抵烏來指揮所 烏來國小開設救護站 12:212020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹迫降 綠委蔡適應：第2架出事了 有停飛必要 13:092020/01/02 政治 黑鷹迫降 新北消防改口：失聯人數由國防部說明 13:142020/01/02 社會 黑鷹失事／機上13人受困桶後步道待援 狀況不明 13:222020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 社會熱門新聞 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 - 社會 黑鷹失事地景色絕美 是《賽德克．巴萊》拍攝場景 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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