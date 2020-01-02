因應2020大選與春節期間道路順暢，苗栗縣政府將於6日至2月9日禁止全縣各道路挖掘工程，但苗栗市聯大路週邊地區排水改善工程及頭份市民族路雨水下水道建置工程，因工程需求將持續施工，籲請用路人注意行車安全。

今年第15任總統副總統選舉、第10屆立法委員選舉11日投票，縣府為因應選舉與春節返鄉人潮，將進行全縣道路禁挖、限挖及淨空管制措施。縣府工務處副處長詹彩蘋表示，縣府函請各管線機構及各鄉鎮市公所等單位積極配合，將於6日至2月9日實施禁（限）挖掘及淨空管制，其中苗栗市、頭份市部分路段因工程性質，將持續施工。

工務處說明，「苗栗市聯大路週邊地區排水改善工程」台六線聯合大學到龜山大橋路段因工程性質，以及「頭份市民族路雨水下水道建置工程」因配合自來水、瓦斯、中油、網路等管線遷移，致施工期程延宕，目前已進場趕工，避免補助款被收回，2工程禁挖期間將持續進行施工，並請廠商落實交通維護管制及路面修復品質。

(中時 )