新年伊始，國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴上將在內8死1傷，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫原排定下午在台中市輔選立委，南下途中確認訊息，抵達輔選第一站即宣布取消3場輔選行程。

朱立倫原訂今天下午到晚間輔選國民黨台中市立委候選人黃馨慧、李中及楊瓊瓔，分別排3人掃市場、夜市。由於發生國軍直升機空難，朱立倫在下午3點前抵達輔選首站，立即宣布取消3場輔選行程，並在臉書連發兩文。

朱第一篇文說，今天早上，國軍黑鷹直升機墜機意外，參謀總長沈一鳴上將在內的八位國軍將領及同仁不幸殉職罹難，五位同仁受傷。舉國震驚、全民哀悼，敬向沈總長等罹難將士表達最深的哀悼及敬禮。願傷者平安，全民幫傷者祈福。

朱在第二篇文說，稍早，他在台中，宣布取消今天排定的三場輔選行程。中午在南下的路上，國防部宣布了沈總長等八位將領及同仁殉職罹難，全民皆感哀痛！新年伊始，便發生這樣不幸的事情，衷心期盼台灣能平安！

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(中時 )