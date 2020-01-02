普華永道預估今年香港IPO集資額達2600億港元 16:412020/01/02 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《全景網》報導，普華永道2日發布最新報告預測，2020年香港IPO市場將繼續活躍，將會有更多的新經濟企業受惠於上市條規的變更而選擇香港上市，預計全年集資總額可達2300億到2600億港元，香港將繼續鞏固其作為亞洲地區最主要的首次上市集資中心地位。 (旺報 ) #香港 #上市 #集資 #港元 #繼續 也許您會感興趣 推薦閱讀 港警壓迫小女孩？一張照曝真相網驚呆 07:002019/12/29 國際 恆生指數創五個月新高 科技股回落 10:322019/12/30 財經 想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙 14:362019/12/30 國際 IMF估明年香港經濟增長回升至0.2％ 15:312019/12/30 財經 2019年我國IPO企業 集資金額約280億元 16:072019/12/30 財經 IMF：港2020年GDP增長 回升至0.2％ 04:102019/12/31 全球財經 港股2019年封關日收跌129點 全年漲2,344點或9％ 13:012019/12/31 財經 港元隔拆利率飆升至1年高 13:012019/12/31 財經 蔡英文列舉2020新制 籲明年繼續一起努力 16:252019/12/31 政治 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 16:522019/12/31 財經 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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