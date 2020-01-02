據《全景網》報導，普華永道2日發布最新報告預測，2020年香港IPO市場將繼續活躍，將會有更多的新經濟企業受惠於上市條規的變更而選擇香港上市，預計全年集資總額可達2300億到2600億港元，香港將繼續鞏固其作為亞洲地區最主要的首次上市集資中心地位。

(旺報 )