據六都公布的2019年12月買賣移轉棟數資料顯示，六都買賣移轉棟數為2.23萬棟，分別月增13%且年增24%，以六都成長的幅度推估，全年的買賣移轉棟數可望在2019年就站上30萬棟，同時也是近五年表現最佳的一年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以目前公布的六都移轉推估，只要全國月增1成以上，就可望站上30萬棟，而2019年12月六都平均成長13%，全年30萬棟有望。2019年自住買氣持續回流，針對買方的購屋意向調查也發現，買方對於市場情緒已經從悲觀轉為中性，加上從2014年房市反轉向下修正以來，許多觀望買盤等了許久的時間，需求越來越為迫切，確定房市止跌回穩後，購屋信心回溫而進場購屋，另一個指標則是建商早就有感房市回溫，全台積極買地推案，種種跡象都顯示房市早已經觸底回溫。

六都12月的買賣移轉棟數，總計為2.23萬棟，台北市12月為2530棟，月增6%且年增18%，新北市則是5754棟，月增14%，且年增25%，桃園市則是4466棟月增14%且年大增50%，台中市則為4425棟，12月移轉月增31%且年增20%，台南市12月移轉為2087棟，月增14%且年增17%，高雄為3054棟，月減2%且年增11%。

曾敬德表示，房市趨勢已經從修正到觸底復甦，2019年移轉創下5年來新高，買方回流的趨勢還在持續當中，預料農曆年後有機會再迎接一波房市小陽春。

永慶房屋業管部謝志傑經理說，中美貿易戰預計於1月15日簽署第一階段協議，國內景氣也睽違14個月再度亮出綠燈，股市突破12,000點，民眾對經濟前景相對樂觀，消費者對於購買耐久財的信心指數創12年新高，房市交易量也有望突破30萬棟大關。不過，雖然交易量有回溫趨勢，但依據2020Q1永慶房產趨勢調查結果，約有45%民眾看平房價，顯示以自住需求為購屋主力的情況下，買方追價意願較低，使房價飆漲的可能性降低，預估2020年房價仍會呈現平盤整理的格局。此外，距離總統大選倒數8天，尚未購屋的買方恐會等到大選結果出爐，房市政策的方向確定後，才會進場購屋。

(時報資訊)