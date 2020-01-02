中國大陸去年12月製造業PMI指數維持穩健擴張，表現優於預期，加上人行宣布6日起全面降準，日盛投信認為，此次降準節奏和力度均符合預期，有助紓解小微及民營企業融資難、貴等問題，對整體市場利率下降為利多，預計2020年中高收債動能續衝。

中國大陸12月製造業採購經理人指數（PMI）維持50.2，連2月大致維持在穩定擴張區間，表現優於預期。而人行元旦宣布「全面降準」，自6日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，估計此次降準約釋放人民幣8000多億元長期資金。

日盛中國大陸高收益債券基金經理人鄭易芸表示，全面降準落地揭開貨幣政策新年序幕，將有利於元月貸款基準利率（LPR）下降、引導貸款利率下降。從穩增長、降成本角度而言，貨幣政策都有進一步寬鬆必要，無論從效果或政策空間而言，都支持降息落地。

鄭易芸認為，今年中國大陸地方債可能會加量發行，其中1月估計就會有3、4千億元人民幣的專項債發行規模，加上1月也是傳統繳稅大月及常規的春節資金需求高峰，市場對流動性需求較為強烈，都需要人行提供充裕的流動性作為支撐。

鄭易芸指出，中國大陸內、外有利因素改善供需形勢，製造業重返擴張區間收尾，中美將簽署首階段貿易協議由預期轉向實現階段，改善企業信心。配合元月鉅額專項債發行在即，基礎建設需求帶動開工需求，製造業景氣擴張相對於服務業強勢。

房產方面，鄭易芸認為，中國大陸房地產產業的小降溫循環可能已經結束，政策再緊縮風險有限。土地市場則已快速降溫，部分房地產縮綁措施的釋出，房地產公司2019年多能達成20～25％的銷售成長率，後續中高收債行情持續看好。

(時報資訊)