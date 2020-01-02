國防部今(2)日沉痛表示，參謀總長沈上將等一行13員，上午0750時搭乘UH-60M直升機（編號933）乙架至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因迫降失事。
國防部指出，部長嚴先生在獲報後即率專案小組親赴前進指揮所指揮搜救工作；另由陸軍派出地面部隊併同地方消防局搜救小組，於1330時搜救人員抵達現場救援，包括後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室少將處長劉孝堂、中校作參官周欣頤及軍聞社新聞士陳映竹上士等5人獲救，其餘8員無生命跡象。蔡總統抵達宜蘭前進指揮所時指示，除全力撫慰家屬外，並啟動後續撫卹及治喪相關事宜。此外，國防部遵總統指示，已下令國軍各單位自1月3日起至5日，連續三日降半旗，以示哀悼。
國防部指出，由於天候不佳，無法執行人員吊掛，目前以人力進行搬運至平地，陸續後送就醫治療；罹難人員運送至松山基地後，辦理移靈作業。另有關飛機失事肇因，將由飛機失事調查委員會進行專案調查。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。