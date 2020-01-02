黑鷹墜毀8將、官殉職！蔡英文：降半旗三天哀悼

國防部2日針對國軍黑鷹直升機失事召開記者會，空軍司令熊厚基上將表示，UH-60M墜毀山區，包括參謀總長沈一鳴在內共8人罹難、5人生還。（郭吉銓攝）

國防部今(2)日沉痛表示，參謀總長沈上將等一行13員，上午0750時搭乘UH-60M直升機（編號933）乙架至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因迫降失事。

國防部指出，部長嚴先生在獲報後即率專案小組親赴前進指揮所指揮搜救工作；另由陸軍派出地面部隊併同地方消防局搜救小組，於1330時搜救人員抵達現場救援，包括後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室少將處長劉孝堂、中校作參官周欣頤及軍聞社新聞士陳映竹上士等5人獲救，其餘8員無生命跡象。蔡總統抵達宜蘭前進指揮所時指示，除全力撫慰家屬外，並啟動後續撫卹及治喪相關事宜。此外，國防部遵總統指示，已下令國軍各單位自1月3日起至5日，連續三日降半旗，以示哀悼。

國防部指出，由於天候不佳，無法執行人員吊掛，目前以人力進行搬運至平地，陸續後送就醫治療；罹難人員運送至松山基地後，辦理移靈作業。另有關飛機失事肇因，將由飛機失事調查委員會進行專案調查。

(中時 )