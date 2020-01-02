空軍黑鷹直升機在北部山區墜毀，參謀總長沈一鳴不幸殉職，相較之下，同是空軍的前參謀總長賴名湯就幸運許多。飛行員出身的他對天侯異常敏感，1974年昌平演習當天登機前夕臨時決定改坐車前往，而逃過一劫。

1974年12月27日，陸軍舉行規模龐大的「昌平演習」，模擬南北軍對抗，由68師扮演「南軍」，17師扮演「北軍」。時任陸軍總司令的于豪章上將搭乘UH-1H直升機前往視察，結果因途中遇亂流而墜毀，機上含飛行員共13名將領、幹部殉職，于豪章上將則身受重傷。

前國防部長高華柱當時擔任于豪章的上尉侍從官，強忍疼痛向外爬行求救，救了于豪章一命。于豪章高大英挺，是最被看好的國軍將領，事發後被送往美國治療，最後撿回一命，卻因癱瘓終身須以輪椅代步。

值得一提的是，參謀總長賴名湯當天也要搭直升機前往視察，臨上飛機前感覺天侯異常，決定改坐車以策安全，沒想到一語成懺。湊巧的是，這次失事墜毀的黑鷹直升機就是用來接替當年失事的UH-1H型直升機。

(中時電子報)