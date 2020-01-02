蘇花改1月6日全線通車，預估春節連假將有大量車潮湧入國5及蘇花改，塞車時間比平日即列假日更長。高公局建議搭乘國道客運，比自行開車節省半小時以上，若必須開車前往，下午尖峰時段，宜蘭往台北走台9線到坪林接國5，會比走國5經雪山隧道節省30至70分鐘。

高公局預估，1月25日（初一）南下6-16時、1月26日（初二）6-13時、1月27日（初三）6-15時，南港系統至坪林南向路段將嚴重壅塞，行車時間比平常增3~5倍；1月27日（初三）12-2時（翌日）、1月28日10-2時（翌日）及1月29日（初五）9-18時，頭城至坪林北向路段亦將嚴重壅塞，行車時間比平常增5~7倍。

為避免往返國5及蘇花改遇塞車，高公局將於尖峰時段採取嚴格管制，建議前往宜花東旅遊時，盡量搭乘公共運輸往返。國5主線南下石碇至彭山隧道路段，設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口，大客車均不受匝道儀控管制，建議搭乘國道客運，比自行開車節省半小時以上。

另外，高公局也對國5實施分向尖峰時段高乘載管制，由於高乘載管制時段內，車流量仍超量，尤其北上易塞至深夜，請排隊車輛耐心等候。

高公局提醒必須自行開車的駕駛，務必留意避開尖峰時段，經分析國5、台9線於連續假期旅行時間，下午尖峰時段（13-17時）宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘。

(中時 )