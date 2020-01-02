陳樂沂與邱俞潔，利用空氣清淨機結合加濕器，研發出這台「BOBBIE桌上型香爐空氣清淨機」，只要在加濕器中添加檀香精油，就會有跟燒香時一樣的檀香味，這樣暨可以保留傳統文化，又能避免空氣汙染。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

由臺灣中油與Panasonic集團共同舉辦的「綠色生活創意設計大賽」，吸引來自全國35所大專院校、34個不同系所，167件報名作品，競爭激烈，而來自彰化大葉大學陳樂沂、邱俞潔同學，發明兼顧環境保護與傳統文化的「桌上型香爐空氣清淨機」，勇奪創意商品設計組金獎。

陳樂沂表示，因為平常拜拜燒香產生的煙霧會造成空氣汙染，所以發想利用空氣清淨機結合加濕器，研發出這台「BOBBIE桌上型香爐空氣清淨機」，只要在加濕器中添加檀香精油，就會有跟燒香時一樣的檀香味，這樣暨可以保留傳統文化，又能避免空氣汙染。

邱俞潔說得獎很意外，表示其實一開始大家並不看好，認為產品的發想與台灣傳統的燒香文化有很大的衝突，但他們堅持環保、永續及健康創作理念，在兼顧環境保護與傳統文化間取得平衡，將作品完成，很開心得到評審的青睞，獲得金獎的肯定。

指導老師范士誠說，據統計家中有燒香的民眾，罹患肺癌的比率比一般家庭高出數倍，民眾在燒香祈福時，無意中會吸取危害身體健康的煙霧，陳樂沂與邱俞潔同學以健康及環保為訴求桌上型香爐空氣清淨機，是一個很好的立基點，也認為這是此次作品勝出的原因。

(中時 )