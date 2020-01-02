為了推廣高雄區域觀光，高雄副市長葉匡時2日率領高市府團隊，持高屏澎好玩卡，從鳳山轉運站出發，搭乘台灣好行大樹祈福線暢遊景點，宣告區域觀光元年正式啟動。

沿路走訪舊鐵橋濕地生態公園、三和瓦窯、一勾堂咖啡烘焙坊、台灣鳳梨工廠等景點，葉匡時表示，高雄擁有獨特的山海河港景緻，好玩的地方不，只是蛋黃區的駁二港區，蛋白區也有不一樣的風貌，一天下來，旅遊行程同樣相當豐富。

葉匡時推薦使用「雄愛旺來好玩卡」，他說，坐公車不限次數，還可以依遊程規劃彈性選擇套票方案，搭配沿線商家優惠，相當便利超值。

提到大樹的鳳梨觀光工廠和三和瓦窯等傳統製造工廠，葉匡時強調，傳統行業如果能夠轉型成為文創觀光，讓舊工廠尋找新出路和附加價值，就能提升高雄觀光價值。

高雄市觀光局表示，2019年，高雄是全台最夯的旅遊城市，不僅海內外旅遊人次屢創新高，住宿人次也大幅成長，未來將持續貫徹「一心三線」區域觀光政策，從點、線、面的層次深度發展，讓國內外旅客一起體驗高雄之美。

(工商 )