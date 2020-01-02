國民黨總統候選人韓國瑜2日晚間9點半原定回西螺鎮參與中天「新聞深喉嚨」節目，因黑鷹直升機迫降事故，韓國瑜競選總部宣布，今晚的錄影專訪及明日公開行程取消。

中天電視台的「大政治大爆卦」、「新聞龍捲風」節目今天下午到西螺福興宮做現場節目，晚上「新聞深喉嚨」節目也將做現場職播，韓國瑜原定約九點半抵達參加節目。

韓國瑜競選辦公室剛剛宣布，「因軍方發生重大事故，總統候選人韓國瑜原訂今天的錄影專訪及明日公開行程，都將取消。希望讓社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與釐清事故原因。」

雲林縣議員、韓國瑜妻舅李明哲表示，同時舉行的「庶民列車」活動也將發言至下午5點為止，原定晚間8點舉行「新聞深喉嚨」現場節目，一併取消。

西螺鎮是韓國瑜夫人李佳芬的娘家，地方鄉親先前得知韓國瑜2日晚間將「回娘家」準備熱烈歡迎他，因黑鷹直升機迫降造成慟失8名英魂，晚間錄影活動喊停。

(中時 )