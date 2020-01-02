中選會今日下午發出聲明，針對國民黨提名副總統候選人張善政選舉公報學經歷疑慮回應。中選會表示，張善政先生於候選人登記時所繳交之表件，是自己將其國外碩、博士學歷刊登於經歷欄。

張善政稍早表示，有許多台灣人在國外取得學位，證書帶回台灣後，沒有到外館作認證，也進入公立大學任教。而過去在台大任教，教育部認證他的學歷，但中選會卻如此說，讓人感覺有一國兩制的狀況。

中選會指出，在97年1月21日修正公布總統選罷免法施行細則第11條規定，候選人刊登選舉公報之國外學歷，應檢附經我國駐外使領館、代表處、辦事處或其他經外交部授權機構驗證之國外學歷證明文件。

中選會表示，在2019年11月14日發布候選人登記公告，於候選人領取表件時，也提供候選人登記及姓名號次抽籤注意事項，亦載明上述規定。

中選會說明，因此張善政的美國史丹佛大學土木與環境工程學碩士及美國康乃爾大學土木工程博士學位，才會在2020總統大選選舉公報中，被放在經歷欄，而非學歷欄。

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(中時 )