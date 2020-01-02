台南新市區農會家政班員鄭雅倫，平常就喜歡烘焙、烹飪，日前臨危受命參加「台灣創意泡菜比賽」，以馬來西亞風味毛豆泡菜獲評審青睞，奪下季軍佳績，新市區農會總幹事李美嬅表示，鄭雅倫將新市區的毛豆加入泡菜中，協助行銷毛豆，是新市農會之光。
鄭雅倫表示，決定參加創意泡菜比賽時只剩兩個星期可以研發，因為台灣傳統口味泡菜太常見，因此她先試作韓式泡菜，卻被親友嫌太辣了，一般人可能無法接受，於是她想到向馬來西亞朋友詢問東南亞風味泡菜的作法。
鄭雅倫說，台灣泡菜主原料就是高麗菜，馬來西亞泡菜食材則很多元，小黃瓜、紅蘿蔔、長豆都可以一起醃漬，因此她嘗試將新市特產毛豆加在一起醃漬。
在醬汁方面，除了基本的醋與糖，鄭雅倫加入了馬來西亞泡菜的酸與辣，以新鮮薑黃、紅蔥頭下去爆炒出味，還曾因火候沒拿捏好整鍋倒調重來，最後才成功研發出略帶黃色醬汁的馬來西亞風味台灣泡菜。
鄭雅倫的泡菜食材有高麗菜、小黃瓜、紅蘿蔔、毛豆等4種蔬菜，取名為「阿婆ㄚ雜菜」，意思就是可以添加任何食材，她原本對能否得獎沒有信心，在農會員工鼓勵下盡力而為終於得獎，讓她相當開心，她也希望泡菜加入毛豆，除了增添美味與健康外，也能開拓新市毛豆的銷售通路。
(中時 )
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