苗栗縣警頭份分局為確保109年春節期間轄區治安平穩、交通順暢，讓轄內民眾在祥和的環境中平安過新年，特別在2日下午14時30分，在分局3樓禮堂召開「108年加強重要節日安全維護工作協調會」，由分局長邱紹雄主持，包括市公所、義警、民防、守望相助隊及各機關、學校、金融機構都派員參加，期望讓民眾過個好年。

2日下午舉行的協調會中，除了頭份分局本身各級幹部以外，包括頭份義警中隊長邱裕龍、頭份民防中隊長呂旺吉、頭份志工中隊副隊長葉煜銓、鄉市公所民政課長、義警、義交、民防、警察志工、守望相助隊、各級機關、學校、金融機構都派員參與。

會議於15時20分結束後，頭份分局接著召集分局所屬各單位主管，召開「109年加強重要節日安全維護工作期前整備會議」，積極整備，以利工作執行順遂。

頭份分局表示，這次加強重要節日安全維護工作，將從109年1月16日22時展開至1月31日24時止，為期15天，分局長邱紹雄在會中要求所屬同仁全力動員，結合轄內守望相助巡守隊等民間社團、警察志工等共同投入本項工作，積極落實「治安平穩」、「交通順暢」「民眾安心」等三大主軸，營造平安、祥和、快樂的春節假期和優質的旅遊環境。

邱紹雄也特別提醒鄉親，年關將近金錢流動大、鄉親尾牙聚餐頻繁，警方除將加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒駕及春節交通疏導等工作外，並於春節期間提供舉家外出巡邏、護鈔等多項便民措施，希望民眾能多加利用，如有需要可隨時與警方連絡，警方可提供即時服務。

(中時 )