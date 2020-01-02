滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲2日表示，在金融去槓桿、全球增長減速和貿易放緩的總經環境下，預測大陸GDP成長將從2019年6.2％放緩至2020、2021年5.8％，更預測大陸官方將在3月全國人大會議上，把2020年成長目標訂約6％，並以穩增長為政策重點，而非扭轉成長放緩趨勢，進而研判大陸今年不會推行激進刺激經濟措施或大幅調降利率。

滙豐銀行2日發布滙豐私人銀行2020年投資展望，在大陸投資機遇上，滙豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華提出「重塑新中國」主題，主要是把握大陸經濟轉型、科技升級、金融產業開放和刺激經濟政策帶來的結構成長機會。

何偉華表示大陸半導體淨進口量龐大，總值2270億美元佔2018年進口總額21％，這是大陸積極尋求科技自主和升級的原因之一，而台灣半導體公司將受惠大陸對晶片急速成長需求，包括5G面世、更輕薄的智慧型手機與無人駕駛等領域。

何偉華認為，由於大陸將實施更積極政策以支持科技創新和產業升級，將讓兩岸新興科技公司受惠，並看好受惠大陸結構性改革和市場開放的公司，例如粵港澳大灣區優惠政策的股票等。

至於具變數的中美貿易戰部份，范卓雲表示兩方達成第一階段貿易協議，可能反映最近一波全球成長下行低谷已過去，只是未來能否達成第二階段協議還是未知數。但整體觀察2020年主要經濟體的GDP成長將低於正常水準，預料美國為1.7％，歐盟0.7％，大陸5.8％。

(旺報 )