為歡慶2020年的到來，台灣之星今(2)日宣布推出新春限時特惠，買手機、家電或潮流3C，享最高免費3年4G上網吃到飽，在農曆年前讓消費者花小錢就能除舊佈新。

台灣之星宣布，即日起至1/15，凡新申辦/攜碼申辦新春專案，月租$388起，綁約36個月，iPhone 11 128GB、SAMSUNG Note10 Plus、Dyson V8Carbon FibreSV10E、SONY 50型聯網LED液晶電視或Panasonic 10人壓力IH電子鍋等通通免費帶回家，再享上網吃到飽，網內互打免費，網外/市話最高爆送900分鐘。舉例來說攜碼申辦新春專案，月租$799，搭配Dyson三合一涼暖空氣清淨機，綁約期間總月租費$28,764直接低於商品原價$28,900，相當於買商品倒賺$136，再享免費3年4G上網吃到飽，語音網內免費、網外/市話送300分鐘；綁約期滿後仍可享不限速終身上網吃到飽及前述語音優惠。

邁向新一年度，台灣之星精選16款品項，搭配指定資費方案，通通$0，滿足消費者迎新送舊的需求！即日起至1/15前，凡至台灣之星新申辦/攜碼申辦新春專案，綁約36個月，搭配以下4類商品，享4G上網吃到飽，包括：(1) 網路門市獨賣熱門手機：相較其他電信業者一樣月租$799，iPhone 11 128G還要$18,800，台灣之星直接送！再享網內互打免費、網外/市話送300分鐘；安卓粉也可選擇三星旗艦SAMSUNG Note10 Plus、OPPO Reno等，搭配指定資費，手機$0，犒賞自己或家人；(2) 清潔家電：同樣花費$28,000，在台灣之星網路門市不只買到精品家電Dyson三合一涼暖空氣清淨機，還可以再賺3年免費4G上網吃到飽；ECOVACS掃地機器人、LG手持無線吸塵器濕拖版等，搭配指定資費也通通不用錢；(3) 娛樂家電：XBOX ONE X湯姆克蘭西：全境封鎖2同捆組，指定月租降60%，原月租$1,199本月限定只要每月$488，電玩組合讓你$0帶回家，再享網外通話前40分鐘免費，超過每分鐘只要$2；不僅如此，ASUS VivoBook輕薄筆電、SONY 50型聯網LED液晶電視，搭配月租$799，也都下殺$0，新年假期在家電話拜年、放鬆娛樂都好好玩；(4)潮流3C：月租$488， Dyson Supersonic吹風機桃組合版免費帶回家；此外，戶外活動愛好者還可選擇月租$599資費方案，GoPro HERO 8 Black攝影機$0，網外/市話再分別送65分鐘。

(中時電子報)