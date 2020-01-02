黑鷹直升機失事釀8死的重大意外，台南市立委候選人紛紛宣布暫停選舉活動，第三選區立委陳亭妃總部暫停一切競選活動，原訂1月3日晚間在花園夜市舉辦的「LOVE TAIWAN 團結之夜音樂會」暫停，延至1月18日周六下午3點於小北成功夜市舉辦感恩祈福音樂會。王定宇也發布，民進黨中央黨部宣布，因軍方重大事故，舉國悲痛，所有總統、立委選舉公開選務行程，一律暫停至1月4日星期六。

(中時 )