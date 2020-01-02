黑鷹失事／ 陳亭妃、王定宇暫停選舉活動 17:032020/01/02 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黑鷹失事，殘骸曝光。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機失事釀8死的重大意外，台南市立委候選人紛紛宣布暫停選舉活動，第三選區立委陳亭妃總部暫停一切競選活動，原訂1月3日晚間在花園夜市舉辦的「LOVE TAIWAN 團結之夜音樂會」暫停，延至1月18日周六下午3點於小北成功夜市舉辦感恩祈福音樂會。王定宇也發布，民進黨中央黨部宣布，因軍方重大事故，舉國悲痛，所有總統、立委選舉公開選務行程，一律暫停至1月4日星期六。 (中時 ) #音樂會 #選舉 #立委 #夜市 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 吸觀光財夜市券延到1月底 04:102019/12/29 《旺來報》 演出多元化 天津成愛樂之城 04:102019/12/30 焦點新聞 施振榮二度主辦新年音樂會：來自臺灣的聲音要感動全球華人 14:132020/01/01 財經 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹迫降 綠委蔡適應：第2架出事了 有停飛必要 13:092020/01/02 政治 黑鷹迫降 新北消防改口：失聯人數由國防部說明 13:142020/01/02 社會 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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