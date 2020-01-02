黃語晨一年前因為系上老師的計畫，走進嘉義偏鄉社區，看見社區菜園過剩的有機蔬菜，便興起幫忙販賣的念頭，不浪費又能有收入回饋社區。（中正大學提供／張亦惠嘉縣傳真）

中正成人及繼續教育研究所學生黃語晨每周騎著車從中正大學往返中埔灣潭社區運送社區種植的有機蔬菜，以每把10元的價格賣給中正師生，販賣所得則做為社區老人共餐據點及菜園的運作基金，讓學生吃得安心，也讓社區長輩種菜更有成就感。

黃語晨一年多前跟著系上老師陳毓璟的研究計畫到中埔鄉灣潭村輔導社區成立老人共餐據點，並協助開闢社區菜園，當時的社區志工陳春吟捐出自家荒廢田地讓長輩種菜，菜園收成供應老人共餐使用，黃語晨說，因長輩踴躍參與，蔬菜多到吃不完，便興起幫忙販賣的念頭，不浪費又能有收入回饋社區。

黃語晨起初只在校內的買賣交流社團販售，後來成立臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」，至今已有300多人加入，黃語晨笑說，一開始擔心沒人買，現在只要一公告蔬菜種類和數量，常常不到10分鐘就秒殺。

有機青菜一把10元可說是毫無利潤，黃語晨表示，賣的是「世代融合」，有同學從好奇「菜從哪來？社區在哪？」到想一起做社區參與，長輩也因同學反應熱烈，更有信心和興趣，還開始學起上網與同學互動，更把賣菜所得拿來買更好的種子和有機肥料，希望像對孫子一樣，照顧在外求學的中正學生。

「我認為要老有所用，讓長輩覺得做這些事情是有人捧場的，自己是一個有用的人。」陳毓璟說，有了這個菜園，未來中正大學團隊將繼續運作臉書社團，讓世代之間互相幫助，也計畫加入社區男性長輩的勞動力，協助運送蔬菜，期待發展有系統的線上販售平台，把這套模式應用到其他社區。

(中時 )