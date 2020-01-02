網家(8044)旗下PChome 24h購物公布2019年「年度十大家電排行榜」，由Chromecast HDMI媒體串流播放器奪冠，熱賣關鍵為3C數位裝置普及，現代人依賴智慧型手機、平板等，故手機、筆電及平板上的內容投放到大螢幕上的需求逐年提高，相當受到市場青睞。有鑒於國人對於居家品質的重視，日本IRIS雙氣旋智能除(蹣)吸塵器在台刮起旋風，拿下第二名、Dyson V8 SV10E Fluffy無線吸塵器因品牌知名度及超強吸塵力，即亦可作為除(蹣)機的多用功能，列居熱銷第三名。

PChome 24h購物統計，從2019年1月至12月，全新一代Chromecast HDMI媒體串流播放器全年熱銷，不僅支援多個裝置與平台，還能將YouTube、Spotify、Netflix、KKBOX 等APP，或Chrome瀏覽器內容投放至電視，預計緊接著的春節，不少家人好友的多人聚會，將創造買氣達到高峰。近年防(蹣)、抗空汙議題崛起，日本智能除(蹣)吸塵器對灰塵、過敏原去除率高達98％以上，1.6公斤極輕量的輕巧設計，廣受消費者喜愛，Dyson V8無線吸塵器同樣具備除(蹣)功能，持續帶動銷量聲勢看漲。

台灣空汙問題日漸嚴重，帶動空氣清淨機持續熱賣，前十名榜中空氣清淨機品項即佔了三名。PChome 24h購物進一步觀察，外觀簡約時尚、符合懶人經濟的多功能家電為熱銷趨勢，米家掃地機器人成為上班族及家庭主婦居家清潔好幫手，躋升前五名。

(時報資訊)