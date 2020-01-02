軸承廠-兆利(3548)積極擴產搶攻折疊式手機及雙螢幕NB新商機，隨著新產品及新產能挹注，兆利樂觀看待今年營運，兆利董事長劉光華表示，今年會比去年好，營收成長幅度將優於去年，兆利連兩個交易日獲投信買盤力挺，股價連番大漲，今天收盤價站上百元關卡，創下掛牌新高價。

兆利產品主要應用在NB、Monitor，由於NB及Monitor屬成熟產業，讓兆利近幾年營運策略較為謹慎保守，營收成長亦趨緩，不過三星及華為先後推出折疊式手機，美系大廠亦推出雙螢幕NB，新應用為軸承產業帶來新商機，看好折疊式手機及雙螢幕前景，兆利除成立專屬團隊投入研發，也一改過去保守作風積極投資擴產，不僅於去年花6億多元買一棟廠房，亦計畫跟隨客戶在泰國及越南設廠，兆利預估，去年及今年資本支出將超過10億元，展現公司搶攻新應用的企圖心。

據了解，目前已有1家大陸手機品牌客戶積極與兆利互動，兆利亦與客戶開發雙螢幕NB，新產品佈局可望自今年逐漸顯現。

此外，兆利亦計畫在今年增設一支燒結爐，預計今年第2季到第3季加入，加上原有的7支爐，屆時將有8支爐，以因應客戶需求。

兆利去年前3季稅後盈餘為3.71億元，年成長9.44%，每股盈餘為6.18元，累計去年前11月合併營收為53.09億元，年成長1.95%，兆利表示，由於今年農曆年較早，客戶提前備貨，預估去年第4季與第3季差不多，但將低於2018年同期。

隨著新產品及新產能挹注，兆利樂觀看待今年營運，兆利董事長劉光華表示，今年會比去年好，營收成長幅度將優於去年。

(時報資訊)