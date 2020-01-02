大聯盟百年歷史以來，僅有前洋基投手拉森（Don Larsen）一人，在世界大賽投出過完全比賽，即使他生涯成績不出色，不過卻有頂級投手都完成不了的紀錄。在美國元旦這天，傳出拉森因食道癌而辭世，享耆壽90歲。

拉森在1953年到1967大聯盟出賽，生涯共計14年，效力過7支球隊，累計拿下81勝91敗，通算自責分率為3.78，帳面成績不算突出，甚至在1954年繳出糟糕的3勝21敗，敗場數是該年大聯盟最糟，不過卻在1956年投出驚奇又名留青史的一役。

拉森在1956年洋基與道奇的世界大賽中，投出完全比賽，是大聯盟史上唯一一人。（美聯社資料照）

當年拉森效力洋基，例行賽拿下11勝已是他生涯最佳，洋基在世界大賽對決布魯克林道奇，拉森在G2先發時，投不滿2局就狼狽退場，不過卻在前4戰兩隊打成2比2平手時，再度於G5掛帥先發。當年他說，「老實說我非常驚訝，我要拿出優於上一場先發的表現，至少讓分數保持拉鋸，球隊才有贏球的機會。」

最後拉森僅花97球，就解決道奇的27名打者，達成大聯盟史上首位世界大賽投出完全比賽的投手，至今仍是前無古人、後無來者的紀錄，最後洋基奪下該屆世界大賽冠軍，拉森更獲選為MVP，即使他的成績不算是一代名投，但他確實達成頂尖投手也從未完成的榮耀。

在達成完全比賽後，捕手跳到拉森身上慶祝，此張照片也成為經典。（美聯社資料照）

(中時 )