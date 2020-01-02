年底購屋及建商交屋旺季，無畏大選在即紛擾，房市紅盤封關，六都2019年12月買賣移轉棟數大爆發，合計2.23萬棟，月增13.3%、年增24.4％。累計六都全年23.2萬棟，年增9.4%，以此推估，今年全台買賣移轉棟數可望站上30萬棟，為近五年來最佳。

根據六都地政局統計，2019年12月六都房市交易量都衝出一波高潮，桃園市受惠各大重劃區、新建案交屋，桃園區單月衝出千棟移轉量、中壢區也有近千棟，整個桃園市達4,466棟，年增50%，單月交易量為僅次於2015年12月搶搭房地合一稅前輕稅班車的6,064棟，創四年來新高，其餘五都在12月也都較去年同期增10~25%。

至於全台交易量能否站上30萬棟大關？2018年全年全台27.8萬棟，2019年前11月全台為27.2萬棟，占全台總交易量七成以上的六都在2019年已較2018年多出近2萬棟，以去年底各都會區房市交易爆發來看，房仲業者普遍推估，去年全台交易量站上30萬棟大關的機會不小。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，買方對於市場情緒已經從悲觀轉為中性，加上從2014年房市反轉向下修正以來，許多觀望買盤等了許久，需求越來越為迫切，確定房市止跌回穩後，購屋信心回溫而進場購屋，建商感房市回溫，全台積極買地推案，各種跡象均顯示房市早已經觸底回溫。

值得注意的是，去年上半年南台灣的房市熱潮，在下半年稍微降溫，反而被桃園迎頭趕上，桃園全年交易站上4萬棟，年增率16.8%居六都之冠，台中、台南、高雄均約在一成左右，不過台北市、新北市年增各僅3%、6%，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，反應買方在台北市的追價意願低，賣方也持續堅守價格，讓交易量欲大不易。

謝志傑表示，部分尚未購屋的買方待大選後房市政策方向確定後才會進場，加上目前房屋供給量仍大，賣方若對後勢過度樂觀反不利後續房市交易量擴增。

(工商 )