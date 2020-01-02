別再讓自家員工蠟燭兩頭燒！新北市政府勞工局為積極輔導企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施，本次開放新設「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」的企業也能申請最高300萬元補助。今年第1期自即日起受理至2月29日止，歡迎新北轄內事業單位提出申請。勞工局期待與雇主一起解決員工子女托育問題，共同打造健全的職場與家庭生活。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，新北市訂有相關補助要點，只要是登記在新北市的事業單位，不論受僱者人數，每年將聯合勞動部給予下列經費補助，包括有意願設立托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園及兒童課後照顧服務中心等托兒設施者，當年度可申請最高300萬元的補助，另新北市亦創全國之先，提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助；針對已設有前述托兒設施者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助；設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

勞工局進一步說明，今年度開始將收托人數較少、且設置規定較為彈性的「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」2種新型態的托兒設施納入補助範圍，例如職場互助式教保服務中心使用樓層可至4樓、可免設室外活動空間改增加室內活動空間及免設園長及廚工等，社區公共托育家園則未限制一定面積之活動空間以上才能設置、主管人員得兼任托育人員等，相信應更能符合職場設置員工托兒設施的需要。企業向教育局或社會局申請立案後，都可以向勞工局申請相關補助。

勞工局表示，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，就可提出申請。

(工商 )