「司法院釋字第七四八號解釋施行法」日前經立法院三讀，也宣告台灣同志婚姻正式合法，下一代幸福聯盟公布66位支持同婚的現任立委，已有13位同婚立委未獲提名或未育過黨內初選遭下架，剩下的53名中有7位於不分區，46位在區域立委競選連任，幸福盟今天強調，將在這46名立委選區中強力宣傳，呼籲選民拒投同婚立委。

高雄市家長協理事長洪志和表示，去年愛家投選舉前，志工們一開始受盡冷嘲熱諷，傳群組、上街頭，喚醒765萬名民眾投下民意告訴政府「拒絕成為同運勢力的犠牲品」，呼籲全國家長在此次立委選舉中堅決反對同婚立委，展現家長的實力，如果能夠下架多數的同婚立委「我們就贏了」。

幸福盟理事長曾獻瑩說，此次鎖定的46個同婚立委的選區中，幸福盟持續推動印有QR-CODE的愛家小卡，要讓大家知道哪些立委的忽略民意。

據幸福盟統計，27名反對同婚包括民進黨1名、親民黨3名及23位國民黨；棄權的立委包括12位民進黨、3位無黨籍及4名國民黨；66名支持同婚的立委則有5位時代力量、7位國民黨及54位民進黨。

(中時 )