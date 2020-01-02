韓國總統文在寅今天出席首爾大韓商工會議所舉行的政府聯合迎新會中表示，任何權力機關都無法凌駕於國民之上，將不斷推進法律和制度改革，直到權力機關重拾國民信任。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅表示，希望權力機關主動推進改革，他將盡到憲法賦予的職權，創造更切實的變化，起點就是改革權力機關和打造公正社會。

韓國國會去年底通過「關於設立高層公職人員犯罪調查處的法案」，加上法務部長官已正式獲得任命，此言可被解讀為文在寅將加快推進檢察改革進程。

文在寅指出，只有在法律面前人人平等，社會各界建立互信，才能推動互利共贏和國民團結。在教育、社會、文化等諸多領域，推動改革打造符合民意的公正社會任重道遠。政府將在教育、就業、服兵役等生活方面杜絕不公平現象。

報導指出，文在寅說，韓國國民對半島和平的渴望勢必推動實現互利共贏的和平共同體。去年，韓國與國際社會保持步調一致，朝著半島和平砥礪前行，北韓和美國領導人表明持續對話意志。

文在寅說，在南北韓關係方面，南韓政府將發揮更大作用，在國際社會上盡到應盡的責任，南韓定能積極開創新韓半島時代。

文在寅說，今年政府將致力於搞活經濟，相信民間部門為重振經濟而努力，加上政府提供有力支持，韓國經濟將迎來新的騰飛。「新的一年，我們應當實現互利共贏的發展。去年，我們成功克服了各種內外挑戰和考驗，奠定共同富裕的國家基礎。就業在數量和品質上都明顯改善，青年就業率創下13年來最高」。

報導稱，文在寅表示，改變施政基調框架十分艱難，但必須要做到。感謝國民在此過程中耐心面對各種不便，且互相作出讓步使有關工作取得成就，他為此感到驕傲。新年將爭取各項工作取得確切實惠及國民的成果。

(中央社)